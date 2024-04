Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

56593 Horhausen (Westerwald) (ots) – Am Montag, den 29.04.2024 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Rheinstraße (B256) in Höhe der Hausnummer 40 in Horhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Jungen und einem schwarzen Kleinwagen.