Am 18.08.2021 gegen 15:40h ereignete sich in Leutesdorf in der Straße Neuer Weg eine Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer.

Bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenwagenbesatzung am Unfallort war der Radfahrer bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Vor Ort anwesende Zeugen gaben lediglich an, dass man den Verletzten am Straßenrand habe liegen sehen und sofort den Notruf gewählt habe. Zum Unfallhergang konnte keiner der Personen Angaben machen. Auch der später befragte Radfahrer erinnerte sich nicht mehr an den Verkehrsunfall.



Da der Unfallhergang zur Zeit unklar ist und eine Fremdeinwirkung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied in Verbindung zu setzen.



