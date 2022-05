Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Der 20-jährige Pkw-Fahrer aus Gevelsberg befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz. In einer scharfen Rechtskurve kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Der junge Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik verbracht.



