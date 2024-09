Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Am Freitag, 13.09.2024, kam gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 413. Die 54-jährige Fahrerin eines Kraftrads BMW befuhr die B 413 aus Richtung Kleinmaischeid kommend in Richtung Isenburg.

In einer 90°Kurve geriet sie nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW Opel eines 20-jährigen Mannes. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurde durch Abschleppunternehmen geborgen, die B 413 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



