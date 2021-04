Verkehrsunfall mit Sattelzug – Ersthelfer befreit den Unfallverursacher aus der Fahrerkabine

Am frühen Abend des 21.04.2021 wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Verkehrsunfall mit einem auf der Seite liegenden Sattelzug gemeldet.



Der Unfallverursacher befuhr die Oberdorfstraße im Rodenbacher Wald und kam in einer Rechtskurve mit den Rädern des Aufliegers von der Fahrbahn ab. In Folge dessen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Sattelzug und dieser kippte im Gesamten auf die Beifahrerseite. Der Fahrer war zunächst im Führerhaus eingeschlossen, konnte aber durch einen äußerst couragierten Ersthelfer befreit werden.



Unfallverursacher und Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch die eintreffenden Rettungskräfte medizinisch versorgt.



