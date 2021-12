Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugenaufruf

Laut den Angaben der Beteiligten vor Ort beabsichtigte der 39 Jahre alte Fahrer eines BMW von der Berggärtenstraße aus kommend weiter auf die B 42 in Fahrtrichtung Bendorf zu fahren, als die dortige Lichtzeichenanlage für seine Fahrspur auf grün schaltete.

Der 60 Jahre alte Fahrer eines Opels beabsichtigte aus Richtung Anhausen kommend ebenfalls auf die B 42 in Richtung Bendorf aufzufahren. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben konnte der Unfallhergang vor Ort nicht eindeutig geklärt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied, Tel.: 02631/8780, in Verbindung zu setzen.



