Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Einfluss berauschender Mittel

Nistertal. Weitefeld (ots) – Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein 21 Jahre alter Mann aus Weitefeld bei der Polizei in Betzdorf und erklärte, dass er zwischen Bad Marienberg und Unnau, auf der Kreisstraße, mit seinem PKW gegen eine Schutzplanke gefahren sei und er sich nun zu Hause befinden würde.



Der Mitteiler wurde an seiner Wohnanschrift in Weitefeld von den Beamten aufgesucht. Bei ihm konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholeinfluss und drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden musste. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

An seinem PKW, VW Golf, entstand durch den Kontakt mit der Schutzplanke eine erhebliche Beschädigung entlang der gesamten Fahrerseite. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. An der Schutzplanke konnte kein nennenswerter Schaden festgestellt werden



