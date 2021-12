Verkehrsunfall mit Sachschaden in Rheinbreitbach- Zeugenaufruf

Am Samstag, 04.12.21 gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße im Kreuzungsbereich zur Rheinblickstraße in 53619 Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall.

Ein PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein auf seiner Gegenfahrbahn. Dabei platzte dem PKW der linke Vorderreifen.

Der Fahrzeugführer verblieb unverletzt. Aktuell ermittelt die Polizei Linz am Rhein, inwiefern ein weiterer PKW in das Unfallgeschehen involviert war. Zum Zwecke der Ermittlungen werden nun Unfallzeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.



