Verkehrsunfall mit Pferd

Am Sonntag, 06.10.2024, gegen 06.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Hasselbach ein Verkehrsunfall.

Hierbei kollidierte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer zwischen den Ortslagen Weyerbusch und Hasselbach mit einem freilaufenden Pferd. Das Tier wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden.



