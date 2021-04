Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 21.04. kam es gegen 09:30 Uhr auf der Hauptstraße in Harschbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem PKW.

Der Fahrer des Krads wurde verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden.



Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen sich bei der Dienststelle in Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



