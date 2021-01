Verkehrsunfall mit Personenschaden / Verursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Dierdorf OT Giershofen (ots) – Am Freitag, den 29.01.2021 um ca. 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Bahnhofstraße in Dierdorf-Giershofen.

Dabei geriet die unfallverursachende Partei auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der PKW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die unfallverursachende Partei entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, obwohl das eigene Fahrzeug ebenfalls so schwer beschädigt wurde, dass es eigentlich nicht mehr fahrbereit war. Im Zuge sofort eingeleiteter, intensiver Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte das Unfallfahrzeug wenig später aufgefunden werden. Auch konnte die unfallverursachende Partei ermittelt werden, welche stark alkoholisiert war aber die Fahrereigenschaft bislang abstreitet. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Fahrerlaubnis wurde vorläufig sichergestellt. (te)



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



