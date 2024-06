Verkehrsunfall mit Personenschaden, PKW überschlagen

Am Dienstag, den 25.06.2024 gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B256 Höhe Einmündung der Stadionstraße, 57610 Altenkirchen.

In der Folge eines Zusammenstoßes zwischen einem auf der B256 fahrende PKW und einem aus der Stadionstraße einfahrenden PKW überschlug sich einer der PKW und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die alleinige Insassin konnte durch die Rettungskräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus dem PKW befreit werden. Die 57-jährige erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B256 war während der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von ca. 30 Minuten voll gesperrt.



