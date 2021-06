Verkehrsunfall mit Personenschaden – Kind angefahren

Am Dienstagmittag touchierte eine Pkw-Fahrerin ein 10-jähriges Kind auf einem Parkplatz in Bad Hönningen mit ihrem Pkw.

Die Frau fragte das Kind, ob etwas passiert sei, nachdem dieses die Frage verneinte, fuhr die Fahrerin das Kind nach Hause. Hier stieg es aus, die Frau fuhr weiter, ohne weiter mit den Eltern zu sprechen. Bei dem leichten Zusammenstoß erlitt das Kind Verletzungen am Knie und Schienbein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben, die Frau hatte schulterlange, dunkelrote Haare, mittleres Alter, normale Figur. Die Fahrerin wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion in Linz zu melden.



