Verkehrsunfall mit Personenschaden- Frontalzusammenstoß Nachtragsmeldung

Eine aus Richtung Neuwied kommende 73-jährige Fahrzeugführerin geriet nach Spurenlage zunächst nach rechts auf die Bankette. Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge kamen in der Böschung zum Liegen. Die Unfallverursacherin verletzte sich hierbei schwer. Der 51-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde mittelschwer verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Auf der Bundesstraße kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Richtungsfahrbahn Neuwied war wechselseitig für eine Stunde gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell