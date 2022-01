Verkehrsunfall mit Personenschaden / Fahrer eingeklemmt

Ein LKW Fahrer wollte mit seinem Gespann von dem Parkplatz der Basalt Verladestation nach links auf die B 42 in den fließenden Verkehr Richtung Bonn einfahren. Ein 51 jähriger PKW Fahrer aus Linz fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung und kollidierte mit dem Anhänger des LKW, der sich im Rahmen des Abbiegevorganges noch auf seinem Fahrstreifen befand. Infolge des Aufpralls wurde der Fahrer des PKW schwerverletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Linz mittels einer Rettungsschere aus seinem PKW geborgen werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Bonn verbracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, an dem Anhänger hoher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte in einem hohen, fünfstelligen Bereich liegen. Die B 42 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. An dem Einsatz waren 21 Kräfte der Feuerwehr Linz sowie 4 Kräfte des Rettungsdienstes beteiligt.



Im Rahmen des Verkehrsunfalles ereignete sich noch ein Folgeunfall. Eine PKW Fahrerin musste der Unfallstelle nach rechts auf den Parkplatz der Verladestation ausweichen. Hier hielt sie an, um vermutlich Erste Hilfe zu leisten. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den haltenden PKW auf. Beide Fahrerrinnen blieben unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644 – 9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell