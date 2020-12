Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 09:20 Uhr

Am 12.10.2020 gegen 07:05 Uhr ereignete sich auf der B 256 zwischen den Ortschaften Straßenhaus und Rengsdorf ein Verkehrsunfall in Folge dessen eine Person schwer verletzt wurde.

Beteiligt waren ein Motorrad sowie ein LKW. Nach derzeitigem Sachstand ist es im Verlauf einer Rechtskurve zum Zusammenstoß zwischen dem, in Richtung Straßenhaus fahrenden, Motorrad und dem entgegenkommenden Lastkraftwagen gekommen. In Folge dessen wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Nach Vollsperrung ist die Fahrbahn mittlerweile wieder freigegeben.



