Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Der 18-jährige Fahrzeugführer befuhr am 2. Juni gegen 03:20 Uhr mit seinem PKW Toyota entgegen der angeordneten Einbahnstraße die K 118 zwischen Dickendorf und Elben. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, kam zunächst linksseitig von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und fuhr letztlich rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Da sich die Türen des Fahrzeugs teilweise nicht mehr öffnen ließen, wurden die weiteren Insassen durch die Rettungskräfte aus ihren Sitzen befreit.



Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb, wurde die 18-jährige Beifahrerin leicht, der 19-jährige Mitinsasse schwer verletzt. Beide Verletzte wurde somit letztlich durch den Rettungsdienst zu ihrem beabsichtigen Ziel, dem Krankenhaus, verbracht – wo sie nun statt des beabsichtigten Besuchs des Freundes selbst behandelt werden müssen.



Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



