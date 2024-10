Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L290

Am Sonntag, den 20.10.2024, gegen 06:04 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Gemarkung Eichelhardt.

Anzeige

Ein 20-jähriger PKW Fahrer befuhr die L290 aus Giesenhausen kommend in Fahrtrichtung Eichelhardt. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde hierbei schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde total zerstört und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L290 vollgesperrt werden. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Neben dem Rettungsdienst war ein Notarzt und ein First-Responder des DRK im Einsatz. Durch die Polizei wird sich ausdrücklich bei den Ersthelfern vor Ort bedankt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

02681/9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell