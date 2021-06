Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 8 bei Birnbach

Ein Pkw VW Beetle befuhr die B 8 von Weyerbusch in Richtung Birnbach, wollte kurz vor dem Ort links in den Marenbacher Weg abbiegen. Ein hinter dem Beetle fahrender Pkw fuhr langsam, der dahinter fahrende Ford Focus überholte die Fahrzeuge und stieß dem abbiegenden Beetle in die linke Fahrzeugseite. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren Notarzt und Rettungsdienst. Da Öl auslief, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Durchführung der Bergungsarbeiten und der Freigabe der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Altenkirchen war die B 8 bis 21 Uhr zwischen den Orten gesperrt.



