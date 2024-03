Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 01.03.2024, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich in Almersbach, Koblenzer Straße, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Koblenzer Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Fluterschen. Hinter dem Zweirad fuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin. In Höhe der Einmündung Koblenzer Straße / Auf´m Eichhahn beabsichtigte die Zweiradfahrerin, nach links, in die Straße Auf´m Eichhahn abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zur Kollision zwischen Kleinkraftrad und Pkw, da die Pkw-Fahrerin kurz zuvor zum Überholen angesetzt hatte. Die 17-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.



