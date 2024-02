Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Neustadt (Wied) befuhr die L253 aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein.

Symbolbild Foto: dpa

Aufgrund Unachtsamkeit verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen PKW Opel und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 EUR geschätzt. Die Ehefrau/ Beifahrerin erlitt unfallbedingte Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der L253 war während der Unfallaufnahme stark eingeschränkt.



