Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 265 zwischen Daufenbach und Linkenbach ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrzeugführer leichte Kopfverletzungen erlitt.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Der 52-jährige Fahrer geriet aus Unachtsamkeit auf den unbefestigten Grünstreifen und überschlug sich dort mit seinem PKW.

Er wurde nach der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht.

Sein nicht mehr fahrbereiter PKW ist durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt worden.



