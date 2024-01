Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 in der Gemarkung Weyerbusch ein Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad die L 276, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Jugendliche erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankhaus verbracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.



