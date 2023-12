Verkehrsunfall mit Personenschaden

Symbolbild Foto: dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die B 256, aus Richtung Roth kommend, in Fahrtrichtung Bruchertseifen. In Höhe des Ortsteils Hohensayn beabsichtigte er, nach links, in die Saynstraße abzubiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Kurz darauf fuhr der 33-jährige Fahrer eines Pkw Citroen, der auf der B 256 in gleicher Richtung unterwegs war, auf das stehende Fahrzeug des 55-Jährigen auf. Dieses wurde hierdurch in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Bei dem Verkehrsunfall erlitten zwei Insassen des Pkw Citroen und der 35-jährige Fahrer des Pkw VW leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



