Verkehrsunfall mit Personenschaden

Der unfallbeteiligte PKW beabsichtigte aus der Kolpingstraße in die Linzer Straße in FR Hargarten abzubiegen. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn verlor die Betroffene beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihren PKW. Hierbei kommt es zuerst zu einer Kollision mit der auf der rechten Fahrbahnseite befindlichen Hauswand/Zaun und dann mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. An der Hauswand und am Zaun entstand Sachschaden. Die Betroffene ist augenscheinlich leicht verletzt und wird zur weiteren Abklärung dem KH Linz zugeführt.



