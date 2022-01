Verkehrsunfall mit Personenschaden

Der Unfallverursacher befuhr die L252 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Kretzhaus. In Höhe der Unfallstelle verlor er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An einem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme lediglich einspurig befahrbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell