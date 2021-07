Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots). Ein 37-jähriger Mann aus Linz befuhr mit einem Radlader die Asbacher Straße (L 253), aus Richtung Ortsausgang Linz kommend, in Richtung Rhein.

In Höhe der Lichtzeichenanlage Asbacher Straße/Roniger Weg (L 256) fuhr er in der Grünphase in die die Einmündung und übersah hierbei einen 56-jährigen Mitarbeiter des Landesbetriebes für Mobililtät, welcher sich bei Mess- und Markierungsarbeiten hockend in der Fußgängerfurt befand. Durch den Anstoß mit der Frontgabel wurde der Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.



