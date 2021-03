Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linz am Rhein (ots). Am Mittwochnachmittag wurde eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Dattenberg bei einem Verkehrsunfall in Linz, Am Sändchen, leicht verletzt, nachdem ein ebenfalls 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz aus Unachtsamkeit auf ihren Pkw auffuhr.