Verkehrsunfall mit Personenschaden

Der 36 jährige Fahrer eines PKW befuhr die Wollendorfer Straße in Fahrtrichtung „Büng“ und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die B 42 in Richtung Leutesdorf abzubiegen.

Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines weiteren PKW, der die Straße „Büng“ in Fahrtrichtung Rodenbach befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



