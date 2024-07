Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am 13.07.24 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Ockenfels die L253 von Kalenborn aus kommend in Fahrtrichtung Linz.