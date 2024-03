Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Wissen, K72 Mühlenthal (ots) – Am 10.03.2024 befuhr ein 51-jährige Motorradfahrer aus Wuppertal die K72 von Elkhausen in Richtung Wissen.

Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Pkw.

Auf der schmalen Straße geriet der Motorradfahrer dann auf den unbefestigten Seitenseifen.

Im weiteren Verlauf kam der Motorradfahrer dann auf Grund einer starken Fahrbahnkante zu Fall, rutschte quer über die Fahrbahn und kam anschließend in der Böschung eines Baches zum Liegen.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschraubers in Krankenhaus verbracht.

Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.



