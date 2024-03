Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die Landstraße in Richtung Kalenborn, als die vorausfahrende 20-jährige Fahrerin aus dem Kreis Neuwied ihre Fahrt kurz hinter der Landesgrenze aus noch ungeklärten Gründen stark verlangsamte. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer aus dem Kreis Ahrweiler erkannte das Hindernis zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden zwei 19- und 20-jährige Beifahrerinnen im vorausfahrenden Pkw sowie die 27-jährige Beifahrerin des nachfolgenden Pkw leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L253 war für etwa 45 Minuten voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein



Telefon: 02644 9430

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell