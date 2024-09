Verkehrsunfall mit leichtverletzter Rollerfahrerin

Anzeige

Auf dem Gefällstück vom Flugplatz Eudenbach in Richtung Stockhausen sei ihr ein silberner Audi Q5 entgegengekommen, welcher sie geblendet habe und auf ihre Fahrspur gefahren sei. In der Folge habe sie Ausweichen müssen und sei im Straßengraben zu Fall gekommen. Durch den Sturz wurde die junge Frau leicht verletzt. Ein Aufenthalt im Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des Audi habe sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um die Unfallbeteiligte zu kümmern. Der jungen Frau haben bislang unbekannte Personen Erste Hilfe geleistet. Diese und auch mögliche weitere Zeugen, sowie der unfallbeteiligte Fahrer des Audi Q5 werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION

STRAßENHAUS

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





Telefon: 02634/952-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell