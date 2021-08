Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Alkoholeinfluß.

Eine 20jährige Frau befuhr mit ihrem PKW in den späten Abendstunden des 07.08.2021 die Bundesstraße 8 in der Gemarkung Wölmersen.

Hier kam sie infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau wurde leichtverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000,-EUR.

Da die Fahrerin erheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.



