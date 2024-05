Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, 30.05.2024, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich in Roth, Ortsteil Oettershagen, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 37-jährige Pkw-Fahrerin ihr, mit vier Personen besetztes, Fahrzeug in der Straße „Am Schneeberg“ zu parken. Nachdem bereits zwei Insassen ausgestiegen waren, wollte auch die Fahrerin den Pkw verlassen. Hierbei setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung und rollte einen ca. 20 Meter tiefen Abhang hinunter, wo es schließlich an mehreren Bäumen und Sträuchern zum Stehen kam. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein, zum Unfallzeitpunkt noch im Fahrzeug sitzendes, 9-jährige Kind blieb unverletzt. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei.



