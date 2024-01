Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein 42jähriger Mann befuhr am 15.01.2024 um 07:45 Uhr mit seinem Pkw die Mittelstraße in Mudersbach, aus Richtung Hüttenweg kommend, in Richtung Kölner Straße.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Noch vor der Einmündung Kölner Straße musste er seinen Pkw hinter zwei haltepflichtigen Fahrzeugen bis zum Stillstand abbremsen.

Ein 82jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw ebenfalls die Mittelstraße, aus Richtung Hüttenweg kommend, in Richtung Kölner Straße.

Infolge zu geringem Sicherheitsabstand rutschte er beim Abbremsen, auf der schneebedeckten und abschüssigen Straße, auf das stehende Fahrzeug des 42jährigen.

Der 82jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



