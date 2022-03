Am Dienstagnachmittag befuhr eine 43-jährige Frau aus Bonn die L 253 aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Linz.

In der Asbacher Straße in Kretzhaus fuhr sie ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau wurde verletzte sich leicht.



