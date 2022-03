Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstagmorgen stießen zwei Pkw an der Einmündung L 253 – L 254 zusammen, hierbei wurde ein Fahrer leicht verletzt.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Asbach befuhr die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend und wollte nach links auf die L 254 in Richtung St. Katharinen abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw eines 56-jährigen Fahrers, der die L 253 aus Richtung Kasbach-Ohlenberg kommend in Fahrtrichtung Asbach befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der 56-jährige Mann aus Kasbach-Ohlenberg wurde leicht verletzt.



