Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Leubsdorf.

Hinter einem stehenden Fahrzeug der Post musste sie verkehrsbedingt anhalten, unmittelbar danach setzte der Fahrer des Postfahrzeugs zurück und stieß gegen den dahinter stehenden Pkw. Während die Frau aus dem Pkw aussteigen wollte, rollte ihr Fahrzeug zurück, so dass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der zurückrollende Pkw stieß gegen ein weiteres Fahrzeug und landete an einer Mauer. Offensichtlich hatte die Pkw-Fahrerin vor dem Aussteigen die Handbremse des Pkw nicht fest genug angezogen.



