Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin den Driescheider Weg. An der Einmündung Driescheider Weg / Ziegelweg bog sie nach links, in den Ziegelweg, ab. Hierbei kollidierte sie mit einer 64-jährigen Fußgängerin, die den Ziegelweg in diesem Moment überquerte. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Es entstand keinerlei Sachschaden.



