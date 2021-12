Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrerin

Am frühen Sonntagnachmittag ereignete sich im Kurvenbereich der abschüssigen Kreisstraße 113 zwischen Anhausen und Thalhausen ein Verkehrsunfall.



Eine Frau im frühen Erwachsenenalter verlor infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Das Fahrzeug kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die leichtverletzte Fahrzeugführerin konnte ihren PKW eigenständig verlassen und wurde nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



