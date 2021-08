Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin und hohem Sachschaden

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor der Fahrer auf der abschüssigen Strecke in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Fahrzeugheck touchierte einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw, der wiederum durch den Anprall auf ein vor diesem stehenden Pkw geschoben wurde.

Die Beifahrerin des Unfallfahrers verletzte sich durch den Unfall leicht an der Hand.

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Der Pkw des Unfallverursachers, was nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell