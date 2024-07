Verkehrsunfall mit leichtverletztem Zweiradfahrer

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 21.50 Uhr, ereignete sich in Neitersen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung Rheinstraße/Schulstraße bog er nach links, in die Schulstraße, ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Kleinkraftrad, welches die Rheinstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 17-jährige Fahrer des Zweirades leichte Verletzungen. Zudem entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden.



