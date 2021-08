Verkehrsunfall mit leichtverletztem PKW Fahrer

Am Mittwochmittag kam es um 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 256 zwischen Güllesheim und Oberlahr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter PKW Fahrer im frühen Erwachsenenalter leichte Verletzungen erlitt.



Der Betroffene kam auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, dass ein geplatzter Vorderreifen unfallursächlich gewesen sein.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



