Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich in Oberdreis ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die Wilhelmstraße. An der Einmündung Wilhelmstraße/Karlsplatz kam er beim Abbremsen zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Kraftrad entstand Sachschaden.



