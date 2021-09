Erpel

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am Sonntagmittag befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer die B 42 in Fahrtrichtung Bonn und hielt sein Kraftrad verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg in Erpel an. Der nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 71-jähriger Mann aus Oberlahr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das haltende Krad auf.