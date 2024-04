Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 13.25 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 5-jähriges Kind mit einem Fahrrad die Kästnerstraße in Richtung Büchnerstraße. Nachdem es in den Einmündungsbereich Kästnerstraße/Büchnerstraße eingefahren war, kam es zu einer leichten Kollision mit einem Omnibus, der die Büchnerstraße befuhr. Das Kind wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.



