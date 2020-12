Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 14:22 Uhr

Am Samstag, den 01.08.2020, befuhr ein Pkw-Fahrer, gegen 12:45 Uhr, die K 88 von Harbach in Richtung Niederfischbach.

In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf den unbefestigten Seitenstreifen, woraufhin der Pkw ins Schleudern kam und linksseitig in die Leitplanke prallte. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Beifahrern blieb unverletzt.



