Verkehrsunfall mit Leichtkraftfahrer

Am 18.06.2021, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Mann mit seinem Leichtkraftrad und seiner 18 Jahre alten Sozia, die Hachenburger Straße in Daaden aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Friedewald.

Beim Rechtsabbiegen in die Straße „Im Kirdorf“ geriet der Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW eines 58-Jährigen zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.



