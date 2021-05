Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Morgen des 09.05.2021 befuhren zwei Autofahrer sowie ein Motorradfahrer in genannter Reihenfolge die Blocker Straße in Neuwied.

Auf Grund eines entgegenkommenden Rettungswagens bremsten die beiden Autofahrer ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab und hielten am Straßenrand an. So konnte den Rettungskräften ein zügiges Durchkommen ermöglicht werden.

Der Motorradfahrer jedoch erkannte das Bremsmanöver zu spät und stürzte bei dem Versuch noch rechtzeitig anzuhalten. Dabei kollidierte das Motorrad mit dem Heck des vor ihm befindlichen Fahrzeugs. Der Fahrer selber rutschte über den Asphalt und zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Er wurde im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme medizinisch versorgt.



